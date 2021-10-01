無薪假略升 勞動部估下期再降 11:302021/10/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據統計，但仍有3759家、3萬8555人實施無薪假，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情趨緩、振興券推出等，據勞動部今天公布最新統計，無薪假（減班休息）實施事業單位、人數已漸趨緩，據統計，但仍有3759家、3萬8555人實施，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。 勞動部條件司司長黃維琛表示，本期實施減班休息人數增加主要在支援服務業，推估仍是受到境管影響；但據向廠商瞭解，多數廠商已表明10月後因要備戰振興券等促銷，因此不會再實施減班休息。 基本工資調幅 龔明鑫今三緘其口 基本工資連6漲 上看25440至26000元 #實施 #勞動部 #減班休息 #多數 #無薪假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明起變天雷雨連炸2天 這天雨最大 恐有颱風發展 08:372021/09/30 生活 經長推配套 時薪調升差額 最高補貼五成 04:102021/09/30 焦點要聞 勞動基金再爆炒股弊案 代操經理人「超前部署」狂賺8千萬 17:232021/09/30 社會 勞工紓困1萬元申請最後一天 逾期不再發給 10:362021/09/30 生活 逃逸移工淪詐團 假投資網站誘同鄉吸金46億越南盾 15:502021/09/30 社會 北市校園5天8起BNT不良反應 2人住院 04:102021/09/30 地方新聞 工商社論》想要加入CPTPP先檢討國產化政策 04:102021/10/01 財經要聞 大內宣 24機關單位編18.6億預算 04:102021/10/01 政治要聞 勞保負擔比 林伯豐籲政府多扛點 04:102021/10/01 財經要聞 基本工資有望衝上2.6萬 他卻不領情開嗆：只爽到這群人 09:202021/09/30 財經 政府擬配套 基本工資可望連六漲 04:102021/09/30 財經要聞 生活熱門新聞 瀕死美洲獅狠咬愛犬 狗主人即刻救援 結局悲慘 - 生活 進台積電工作「人格扭曲」 男曝表哥變化：看了很辛酸 - 生活 載空姐上下班月領8萬 老司機笑曝真相 - 生活 高鐵網紅服勤員 偷車廂零食送粉絲 慘被記2大過 - 生活 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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