受到新冠肺炎疫情趨緩、振興券推出等，據勞動部今天公布最新統計，無薪假（減班休息）實施事業單位、人數已漸趨緩，據統計，但仍有3759家、3萬8555人實施，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本期實施減班休息人數增加主要在支援服務業，推估仍是受到境管影響；但據向廠商瞭解，多數廠商已表明10月後因要備戰振興券等促銷，因此不會再實施減班休息。