台北市長柯文哲日前嗆「3＋11」導致新型冠狀本土疫情爆發，奪走800條人命，衛福部長陳時中不願承認，柯怒嗆，「大家走著瞧」；陳時中也回應表示，若柯文哲到現在還弄不清楚，他願意親自溝通；對此，柯文哲說，「3＋11重點不是說服我，是要說服人民」。

柯文哲說，我就算是台北市長也不過只是國民，就選舉角度不過也就是1票，陳時中每天有全國收視率最高的記者會，他有很多機會向台灣人民說明；他強調，「3＋11重點不是要說服我，是要和人民說明」，每天都有記者會可以跟人民說明。

陳時中日前在廣播節目提到，5月爆發令人心痛的疫情，導致800多人死亡，他強調「當然很難過」，防疫上有做不好的地方，也願意道歉，但不能硬牽拖是3＋11導致：對此，柯文哲說，「沒有人要硬牽拖，這個問題已經講過很多遍」。

柯文哲說，陳時中要說服的是人民，不是我，他有全台收視率最高的記者會，可以向人民說明，但至今大家仍存疑就是說明不夠清楚。