不少養狗的人都知道，狗非常喜歡亂咬東西。一名飼主接種完疫苗後，隨手將疫苗卡放在自家餐桌上，豈料近日她發現疫苗卡滑落地上，且已被咬到缺一角，才知道是愛犬的傑作，愛犬發現大事不妙後，趕緊趴在地上求饒。

一名女網友在《Dcard》表示，近日她打完疫苗，回到家後隨手將疫苗卡放桌上，由於餐桌很高，他們一家經常把東西放上面，也不用擔心飼養的柴犬會爬上去，因此也沒多加注意，之後才發現她的疫苗卡滑落地上，而且還缺了一角，讓她當場傻眼。

由於疫苗卡掉到地上後，馬上變成愛犬下手目標，因此將其咬到缺角，原po看了非常氣憤，而柴犬似乎也知道自己做錯了，雙眼瞇成一條線，趴在地上求饒，讓主人看了哭笑不得，之後將愛犬關進鐵籠裡自省，開玩笑的表示「我是真的有氣到，我要怎麼料理牠」。

柴柴驚覺自己犯錯後，趕緊趴地求饒，超萌舉動融化一票網友，甚至還替牠求情。(圖翻攝自/Dcard)

不少人看到柴犬的反應，覺得非常有趣，甚至還為牠求饒，「會反省太可愛，快原諒牠！」、「是人類沒收好的錯，柴犬永遠是無辜的」、「柴犬不意外，我家的也是。之前偷吃漢堡王番茄醬，隔兩天肝指數飆高，噴了3500元」、「我的狗狗直接咬壞我的AirPod呢」、「我家狗還吃過眼鏡呢，小事小事」。

原po最後致電診所，詢問是否能換一張新的疫苗卡，診所則回應「要跟衛生所聯絡」，她也補充，愛犬平時就很喜歡咬紙類，先前還咬過衛生紙、帳單或吸管等，就算她將東西收好，愛犬仍會想辦法找出能咬的物品，就算知道咬這些東西會被罵，但仍死性不改，只不過這次咬疫苗卡，真的讓她很傻眼，「至少我知道牠很關心我打了疫苗，萬般無奈之下，也只好原諒牠了」。