學習歷程檔案狀況連連，除了近日暨南大學系統遺失將近8000名高中職生檔案，昨日又出現「公版模組」系統大塞車的情況，導致作業時間緩慢，對此教育部回應，已請各校彈性延長上傳期限。

教育部表示，過去各學期，各校所定學生上傳學習歷程檔案至公版模組的截止期限，較為分散，無特別集中在特定時間上傳，但近來受疫情影響而停課，各校普遍將學生上傳109學年度第2學期檔案期限定為9月30日，導致近兩日有大量學生上傳檔案，造成系統瞬間流量大增、主機負荷提高、作業時間拖慢。

國教署指出，已於9月28日宣導，各校得於9月30日至10月31日期間，擇一日定為學生上傳學習歷程檔案的截止期限。9月30日再次向各校宣導，建議各校酌予延長上傳期限，使學生分流上傳。

國教署提到，已即刻針對將上傳截止日期定為9月30日、10月1日的學校，個別輔導學校延後上傳日期，並充分通知所有學生。並另另透諮輔委員，逐校協助及輔導，讓學生能有更充裕時間能上傳資料。

為維護學生權益，國教署強調，學校雖可自主決定學生上傳檔案的期限，但因應近日瞬間系統流量大增而拖慢上傳檔案作業，請學校再彈性延長上傳期限，讓每一位想使用系統的學生，都能順利完成檔案上傳。