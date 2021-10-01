人無糧要挨餓，汽車沒油會拋錨，在萬里高空飛行的人造衛星如果燃料耗盡，該怎麼辦？

澎湃新聞報導，正在舉行的第十三屆中國國際航空航天博覽會上（珠海航展）上，中國航天科技集團八院展出的一款「神器」——「太空油罐車」引人關注。它的正式名字叫補加服務飛行器，其使命就是為地球靜止軌道衛星補充燃料，為其延長壽命。

地球靜止軌道位於赤道上空約3.6萬公里處，繞地球運行周期恰好是24小時，與地球自轉周期相同。在地面看來，這條軌道上的衛星就像靜止不動、懸在空中一般，中國的風雲二號和風雲四號系列氣象衛星就是運行於這條軌道的地球靜止軌道衛星，它們全天候提供天氣預報、電視轉播、移動通信、全球導航等服務，造價也十分高昂，高達數十億元。正因如此，如何保證地球靜止軌道衛星的壽命，顯得尤為重要。

通常，衛星在發射時會一次性攜帶相當於十幾年壽命的燃料，進入太空以後，燃料越用越少，燃料耗盡後，衛星的壽命就結束了。 可以說，燃料的儲備直接決定著一顆衛星的使用壽命。目前，大部分的「報廢」衛星都是受限於自身燃料攜帶量不足，被迫提前結束「生命」，而燃料補加技術的突破，目的就是要大大延長衛星的工作壽命。

據八院805所設計師介紹，此次亮相珠海航展的「補加服務飛行器」，專職從事衛星燃料的「上門補加服務」。該飛行器在設計之初便簡化了自身功能，在維持基本在軌運行的前提下，實現盡可能多的裝載燃料。

補加飛行器可一次性攜帶1.3噸燃料，佔到自身重量的52％，堪稱一輛「太空油罐車」。對於一顆「燃料告急」的衛星來說，只需補加50公斤燃料，就可以延長大約一年的壽命，這與重新發射一顆地球靜止軌道衛星的造價相比，成本降低了35％。

從結構上看，在軌補加飛行器前端裝有雷達和相機組成的導航系統，具備「自動駕駛」功能。當收到燃料短缺的衛星發出的求助信號後，飛行器在地面調度系統的導引下，到達衛星後方，利用導航系統自主跟蹤並接近衛星。在到達距離衛星大約2米以內時，在機械臂的配合下，實現與衛星補加口的緊密連接，將燃料輸送給衛星。

本次珠海航展上，與補加飛行器一起首次亮相的，還有配套的「停靠補加裝置」，這是飛行器執行在軌補加任務的關鍵技術，也是中國首個應用於衛星的新型對接機構，它將通過與衛星實現緊密可靠連接，為補加服務飛行器進行補加任務創造條件。

與其他對接機構一樣，停靠補加裝置也分為主動端和被動端，主動端安裝在補加服務飛行器上，補加任務期間的所有動作均由補加服務飛行器上的主動端完成。在發射前，衛星僅需配置一個標準化被動端口，即可實現後續在軌運行期間的補液、補氣、補電等多類型的補加服務。