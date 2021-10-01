橋頭地方法院法官柯盛益，2019年在法庭上羞辱律師「腦袋壞掉」等 ，懲戒法院認定他違失情節重大且屢犯，今年2月遭判決免職轉任司法事務官。柯因已年滿65歲無法轉任一般公務員必須馬上退休，比起原本若以法官身分退休，一年少了29萬多元退養金。

被列為問題法官的柯盛益，曾因開庭審案態度不良遭懲戒休職1年，2013年復職後又屢凸槌，前年7次開庭罵當事人及律師。2019年2月21日他在法庭上對律師譏諷「唸書唸到有問題」、「你頭殼壞掉」及 「法律是這樣唸的嗎？」

他審理其他6件民事案，也同樣態度不佳，當庭罵當事人及律師， 「律師呢晚上就是去喝酒，管你法院訴訟進行，是這樣嗎？」、「我在講你、你還搞不清楚」、「你下一輩子小心被人打了還搞不清」。

法官評鑑委員會認為柯的行為影響司法形象，情節重大，移送監察 院審查。他接受監委訊問時坦承「我們柯家沒有一個有好脾氣」、「已經透過佛教及佛經來提升自己的修為，但是本性要改可能真的沒有這麼快」，監院通過彈劾移送懲戒。

懲戒法院職務法庭由參審員共同審理後認為，柯盛益密集、反覆地在法庭上罵人，人格不穩定且無法控制自身情緒，行為危害司法公正，嚴重侵害當事人受獨立及公正審判的權利，且損及人民對司法的信賴，判決免職。

柯或監察院都可提上訴，一旦駁回或判決定讞，柯因已超過公務員 任用的65歲上限，無法轉任事務官須馬上退休；他若以法官身分退休，每月可領6萬1034元，另有2萬4414元退養金，但事務官退休不能領退養金，每年少領29萬2968元。