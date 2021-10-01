綜藝天王吳宗憲日前出嫁二女兒後，大女兒吳姍儒（Sandy）隨即公布喜訊，表示將在明年1月29日結婚，昨（30日）吳姍儒發文寫下對父親的生日祝福，感性表示：「不好意思要讓你一次『痛失』兩名愛將，但你永遠都是我的偶像」，沒想到吳宗憲在底下留言，感性回應讓眾人見證父女情感，直呼感動不已。

吳姍儒日前發文表示爸爸的角色雖不容易扮演，但身為女兒的她，感受到吳宗憲非常努力當爸爸，更強調兩人不僅是夥伴、是同事、是前後輩，更是彼此的依靠與繽紛，一席感性發言釣岀吳宗憲留言，他表示並沒有把父親角色扮演的很好，雖然嫁人消息是靠媒體才得知，即便驚魂未定，還是一樣相當愛她，更強調：「在我的心目中當中，你是地表最強獅子座大姐姐」。

吳宗憲允諾女兒未來不會再闖禍。（圖／sandywis IG）

吳宗憲坦言自己有點累，未來要將主持棒傳承給吳姍儒，相信她能夠讓觀眾從中得到快樂，接著更允諾：「爸爸保證以後不會再闖禍了，超級愛你們」，溫馨的父女情讓人為之動容，紛紛留言：「好捨不得憲哥離開主持圈」、「喜歡看你們父女最真實不做作的相處方式」、「很喜歡看你主持，幽默風趣搞笑樣樣行」、「Sandy會幸福的，憲哥放心吧，照顧好身體不要太操勞」。

吳宗憲日前證實將慢慢淡出演藝圈，坦言每天要面對很多記者朋友，對媒體界越來越不適應，更鬆口未來考慮買架私人飛機代步往返兩岸。