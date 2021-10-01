多家汽車產業研究機構皆指出，受累於晶片短缺，持續重創車廠生產線，美國9月汽車銷售將大幅萎縮逾2成，第三季新車銷售估計至少衰退13％。

根據Cox Automotive、Edmunds和J.D. Power／LMC Automotive公布，預測7到9月汽車銷售不到340萬輛，較去年同期萎縮13～14％，當時車市銷售受到新冠疫情影響而現低迷。

研究機構表示，汽車產業晶片荒持續，預估9月汽車銷量暴跌24～26％。零件短缺迫使車廠近期暫時關閉產線。產能不足加上消費者需求強勁，令汽車庫存驟降至歷史低點。

Cox Automotive預測，美國9月新車銷量僅達100萬輛，可能寫下10年來最低。

汽車資訊網站Edmunds分析師考德威爾（Jessica Caldwell）說，美國整個汽車業都無可避免地面對眼前情況，就連因應供應鏈受阻比國內同業得宜的亞洲製造商也是如此，帶動車市零售價全面攀高。