遠見雜誌9月公布的「2021《遠見》縣市總體競爭力調查」，台中總體競爭力持續攀升，較去年進步一名，僅次於台北，其中「經濟與就業」面向表現穩定，細項指標「營利事業家數/人口」指標7.24%；「營利事業銷售額年增率」指標2.24%，兩項皆僅次於台北，顯示營利事業家數服務量高及銷售額成長，經濟前景樂觀不受疫情影響。

台中市經發局長張峯源表示，遠見公布的調查，忠實呈現疫情挑戰下城市的競爭力，觀察2020年、2021年公布「經濟與就業」整體排名，各都名次受疫情干擾皆有所起伏，只有台中名次不變，呈現穩定發展。

亞太首座風機機艙組裝廠於台中落成，打造 111 顆「風機心臟」。(圖／台中市政府提供)

張峯源指出，值得一提的是，「經濟與就業」面向的細項指標-「營利事業家數/人口」、「營利事業銷售額年增率」台中表現都僅次於首都台北市。張峯源表示，「營利事業家數/人口」比例指標越高，顯示營利事業家數服務量高、生活機能品質佳，台中人口自躍升全國第二大城後人口持續增加，目前已達281萬人，顯見營利事業家數及人口數指標均穩健成長，且營利事業家數成長幅度大於人口成長幅度，展現臺中市強大商業動能與城市吸引力。

經發局指出，台中投資環境優良、產業聚落底蘊深厚，企業看好台中前景陸續加碼投資，包括三井Outlet二期、東區LaLaport、麗寶Outlet二期、勤美之森暨洲際酒店、美光、歌美颯及沃旭等，創造可觀的經濟和就業。

經發局補充，今年在疫情挑戰下，台中經濟仍持相當亮眼，第2季七項經濟指標全國第一，包括公司登記實收資本額1兆9761億元，相較去年同期1兆8465億元，成長率7.02%，公司登記家數成長4518家、商業登記家數成長4290家、商業登記資本額則成長高達9.14億元。

另外，根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，從去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，其中以台中2782家六都居冠，其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季六都第一，反映台中市經濟及就業的實力。依據投資台灣事務所統計，截至110年9月「投資臺灣三大方案」，台中家數206家位居全國第一，投資金額也達2261億元，創造1萬7000個以上就業機會顯示企業對台中投資環境相當有信心。