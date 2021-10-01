國際股市重挫，加上運價指數出現回檔，導致航運三雄跟著走弱，盤中下挫逾4％，不過，今天法人報告普遍認為，大陸十一長假且運價處於高檔，運價指數原本就存在較大回跌機率，第4季航商淡季不淡，貨櫃航商獲利將創下今年及史上單季新高，且看好遠洋線為主航商2022年上半年獲利有望接近今年上半年水準。

上海出口貨櫃SCFI綜合指數為4614.10點，單周下跌0.6％，美東線下跌6.1％，美西線持平，歐洲線下跌0.2％。若以過去走勢來看，2016～2020年大陸十一長假前運價皆呈現下跌，且9月運價又創史上新高，拉回都屬於正常。連假過後，運價則多走升，僅2017年連假前即走跌。

大陸能耗雙控政策影響恐怕影響進出口表現，但歐美年底購物拉貨旺季10月本來已進入尾聲，歐美消費力道仍強，補庫存需求旺盛，短期的出貨遞延將使第4季貨載需求延續，而疫情影響港口運作、港口壅堵貨櫃待處理，整體供需仍存在缺口讓高運價時程延續至2022年上半年。

法人指出，2021年貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就市場新船訂單成長，目前5,000TEU以上的新船訂單占市場運量比重來到約25％，以造船時程推估，2023～2024年將是新船大量下水的時點，由於市場每年需求成長率通常落在3～4％，預計2023年之後貨櫃市場供給成長率大於需求成長率的機率將大增，是影響未來供需主要因素。

貨櫃三雄今天直接開低，盤中跌幅都超過4％，接近這波回檔的低點位置。