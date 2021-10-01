大陸環球網1日報導，當地時間9月30日，俄羅斯副外長里亞布科夫和美國副國務卿雪蔓分別率領雙方的跨部門代表團在瑞士日內瓦舉行閉門會議，就核軍控等戰略問題展開對話。里亞布科夫會後對媒體說，美國對話期間再次表示對中國日益增長的核潛力感到擔憂，但俄羅斯拒絕強迫中國加入俄美軍控談判。

美國國務院稱，美俄在日內瓦的會談旨在「進行深思熟慮的有力對話，為未來的軍備控制和降低風險措施奠定基礎」。除了裁軍之外，討論的重點還包括新技術、空間和人工智慧（AI）。美國總統拜登和俄羅斯總統普丁在6月的峰會上同意重啟美俄談判。俄美雙方於7月28日在日內瓦舉行第一輪戰略穩定對話，但「幾乎沒有取得任何實質性成果」。

美聯社稱，在9月30日的美俄對話中，雙方同意設立兩個工作組以尋求簽署與核武器和其他全球威脅有關的潛在協定。報導稱，會後發表的聯合聲明「充滿陳詞濫調，顯示仍然沒有任何實質性進展」。

俄羅斯衛星網10月1日報導說，里亞布科夫對媒體表示，「美方再次談到對中國核能力的關切，宣稱對中國快速、甚至是飛速擴充自己的核武庫感到擔憂。」他充滿嘲諷地說：「這是他們規定內容的一部分，每次對話必談。次次如此。」

近來美國高級官員利用各種場合宣揚「中國核威脅」。掌管美國核武庫的美國戰略司令部司令查理斯·理查宣稱，中國最近在核力量、太空和網路領域的努力以及在高超音速系統方面的全速突破，讓「美國確保核威懾系統的穩定增加了新的緊迫性」。

美國國務卿布林肯也多次對「中國不斷擴大的核武庫」表達深切關注。美國智庫根據衛星圖像發布報告稱「中國正在建造數百個新的核導彈發射井」。美國戰略司令部副司令布西埃爾則表示，「中國很快將超越俄羅斯，成為美國的頭號核威脅」。

對於是否需要將中國拉入俄美核軍控談判，里亞布科夫表示，「俄方一如既往的立場是，軍控領域不能不考慮其他掌握此類武器的國家潛力，但我們不主張把某些東西強加給別人。我們不會這麼做。最終決定加入某項談判，加入已經成文的協議，這是每個國家的自主選擇」。

中國外交部發言人華春瑩多次表示，中國一直堅持自衛防禦核戰略。中國恪守任何時候和任何情況下不首先使用核武器的政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國從未參加任何形式的核軍備競賽，也沒有在國外部署核武器。任何國家只要無意威脅和損害中國主權、安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅，也不應該感到這樣的威脅。