台中市府法制局長李善植的LINE照片遭人盜用，他已報警備案，一定要揪出壞蛋。（摘自李善植臉書／盧金足台中傳真）

曾擔任檢察官的台中市府法制局長李善植的LINE照片遭人盜用，還向府內同事「求愛」。（摘自李善植臉書／盧金足台中傳真）

台中市府法制局長李善植提醒，民眾以後即果LINE上朋友提出怪請求時要打電話確認。（摘自李善植臉書／盧金足台中傳真）

曾擔任檢察官的台中市府法制局長李善植的LINE照片遭人盜用，還向府內同事「求愛」，表示「我是認真的」，李善植1日氣憤的表示，他已報警備案，一定要揪出壞蛋，否則這次是告白，下次可能是借錢或要求府內業務單位的資料，提醒民眾以後即果LINE上朋友提出怪請求時要打電話確認。

「是誰!!!竟敢冒我的名表白!!!」李善植表示，經同事告知有其他單位的同事接獲「他」要主動加LINE的邀請，同事不疑有他加入後，這名盜用者即寫下「告白」文字，因同事知道他已婚也有小孩，馬上告知回報他要小心。

李善植表示，盜用照片已涉嫌違反《著作權法》第91、92條，可處3年以下有期徒刑，也同時侵害本人肖像權，LINE遭冒名亂告白，已涉嫌違反《個人資料保護法》第41條，可處5年以下有期徒刑亦可處5萬元以上50萬元以下之行政罰鍰，並構成民事侵權行為。

「一定要把壞蛋揪出來！」李善植也在臉書加註，「不借錢聲明、不騷擾聲明」，提醒以後LINE上朋友提出怪請求時要打電話確認。

李善植曾任檢察官，市長盧秀燕就任拔擢的年輕首長，也是市府團隊窗顏值超高的官員，是否因外型出眾遭忌，或法制局業務常要稽查不法消費惹來報復？

他說，平常未與人結怨，發生遭盜用情事一定要澄清，為何會被盜用，疑因平時加入很多群組，「只要有我的LINE，就可能會盜用圖片與背景，很容易地去複製我的圖片，然後再創造一個一模一樣的LINE」。

李善植表示，今天是傳訊息給同事假「告白」，下次可能是提出要借錢，或者甚至索取公務的資料，如果誤以為是局長要求提供內部的機密文件，可能造成資安外洩問題。

他強調，幸好第一時間同事告知，也知道他的為人，但是用這種分身的手法，有時不會發現，今天要不是同仁提醒，盜用者在外面用他的名義在做不法情事。

連擔任過檢察官的法制局長，都有人敢在太歲爺頭上動土，一般民眾如何防堵或採取其他防範設施？李善植說，建議如果遇到如果你的朋友用LINE跟你不管是借錢，還是提出一些不合理請求，最好要打電話跟本人確認，或者直接撥LINE的電話求證。

李善植表示，一定要揪出不法者，因為這次的陷害行為，幸同事未受騙，難防範下次可能用他的名義去散播一些不雅圖片或不好的訊息，目前他已報警備案。