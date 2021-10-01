台灣選手赴賽普勒斯參加自由潛水世界錦標賽，標誌選手身分的國旗圖案卻在轉播時遭主辦單位撤下。國際自由潛水發展協會（AIDA International）今天在官方網站向台灣致歉。

協會在聲明中表示：「我們想為自由潛水世錦賽轉播中發生的台灣旗幟事件致歉。中國當局停止播出令我們感到意外，團隊未準備好在這麼短的時間內處理這件事，但我們從錯誤中學習，此後將設置不同的串流（服務），避免這種事再度發生。」

協會還表示，此事將在下次視訊會議中提出，以回應各方問題，希望讓這件事過去。