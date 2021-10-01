日本準首相岸田文雄正著手安排黨務與內閣新人事，日本多家主流媒體報導，岸田擬安排前環境大臣鈴木俊一出任財務大臣；現任外務大臣茂木敏充擬將留任。

日本執政黨自由民主黨9月29日選出64歲的岸田文雄出任第27任總裁，由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在10月4日的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

產經新聞報導，今年68歲的鈴木俊一，是岸田參選總裁選舉時的推薦人代表；65歲的茂木敏充在黨內是竹下派（平成研究會）的代理會長，在總裁選舉後期表態挺岸田，讓岸田在選戰中獲得優勢地位。

此外，岸田文雄擬安排51歲的眾議員木原誠二任官房副長官。木原是岸田的側近，在岸田率領的岸田派（宏池會）擔任事務局長。

經濟產業大臣傳出岸田屬意前經產副大臣山際大志郎出任，山際今年53歲，在黨內隸屬於麻生派，總裁選舉時擔任岸田陣營的幹部。

另昨天日媒報導，岸田擬任用前文部科學大臣松野博一出任內閣官房長官。

黨務人事方面，岸田將在今天下午正式決定自民黨黨務高層人事，並與公民黨代表山口那津男會談，簽署兩黨聯合執政的同意書。

自民黨內稱為「黨四役」的4個重要職務，岸田擬安排幹事長（秘書長）由自民黨稅制調查會長甘利明出任、政務調查會長擬由前總務大臣高市早苗出任、總務會長擬由眾議員福田達夫出任、選舉對策委員長擬由前奧運大臣遠藤利明出任。

副總裁擬由副首相麻生太郎出任、國會對策委員長擬由眾議員高木毅出任、組織運動本部長擬由前經濟產業大臣小淵優子出任、宣傳本部長擬由行政改革大臣河野太郎出任。