在宣布首位洋將籃波之後，即將出戰T1聯盟的台啤英熊，1日宣布第2名洋將米丘加盟，儘管他跟先前待過富邦勇士的米契爾同名同姓，卻是完全不同類型的球員，米丘近年幾乎都在歐洲、南美洲各地聯賽征戰，也曾到過大陸NBL打球，究竟能有多少能力還需實戰驗證。

『台灣啤酒英熊職業籃球隊既先前發布首位洋將籃波(Maciej Lampe)後，今(1)日再宣佈體能勁爆型洋將米丘(Tony Mitchell)加入。米丘現年33歲，身高六呎六吋(約198公分)，屬於得分後衛、小前鋒能力兼具的搖擺人。於2013年曾分別代表NBA波士頓塞爾提克、紐約尼克隊兩隊參加夏季聯賽，並與密爾瓦基公鹿簽署十天短約，隨後於同年加入NBA D-League發展聯盟榮獲年度最佳新人獎(Rookie of the Year)，並於2013、2014年連續兩年奪得NBA D-League發展聯盟灌籃大賽冠軍獎座。

近年於歐洲、南美洲各地征戰的米丘，曾於2016年加入中國全國男子籃球聯賽NBL河北翔藍隊，二度來到亞洲的米丘相信自己能很快適應亞洲球風，也期許自己能為球隊拿下冠軍榮耀。台啤英熊總教練楊志豪表示：「有別於籃波屬於內線全能前鋒型的外援，米丘打法靈活，以『猛投、猛切、猛灌』的華麗球風著名，相信能為球隊帶來更多衝擊籃框的進攻方式並提升進攻速度，為台啤英熊沈穩的球風注入新的能量。」

此外，台啤英熊總經理哈孝遠提到米丘除了球技精湛、體能怪物能提升球隊戰力之外，米丘「秀味」十足的個性，經常在場上怒吼、高調的慶祝方式，相信能沸騰現場觀眾情緒，讓台啤英熊球迷能有最棒的看球體驗。』