為迎接國慶到來，新北市今起至10月28日，於市區重要道路、橋樑插掛約1萬面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，同時於市府大廳垂掛23面巨幅國旗，吸引不少民眾駐足市府拍照打卡，歡慶光輝十月。

新北市民政局長柯慶忠表示，為展現旗海飄揚磅礡氣勢，今年道路插掛的國旗採用8號（240cm×160cm）國旗，以垂直懸掛方式，在市境內重要道路、橋樑插掛，並於市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，迎風展現旗面飄揚動態美感。

在跨界及市區橋樑部分，分別於台北橋、忠孝橋、中興橋、華江橋、萬板大橋5座橋樑，以及與桃園市相連之林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路4座橋樑，市區內重要橋樑則包括新海橋、秀朗橋、三鶯二橋，考量風阻及行車安全，採用6號國旗（144cm×96cm），民眾行經這些橋樑時，即可感受紅色旗海的壯麗視野。

民政局提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。