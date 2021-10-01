台灣女藝人王樂妍（本名：王心如）2009年曾發行個人專輯「哥本哈根的童話」，其中專輯內的「到底愛怎麼了」涉嫌抄襲女歌手藍又時2001年的創作歌曲「睡美人」，遭對方公司控告侵權，智慧財產法院一審雖判王無罪，但檢方上訴後情況逆轉，法官認為2首歌曲相似度高達9成，並質疑王的獨立創作曲譜能力，但審酌雙方已和解，依侵害著作財產權罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

王樂妍畢業於華岡藝校表演藝術科，曾演出「我的老師叫小賀」、「女兵日記女力報到」等電視劇，而藍又時（本名：黃美如）是王樂妍藝校時期的同科學姊。藍又時指控，睡美人是她在國中、高中時期的創作，曾經在2001年在藝校表演過，班上有80％的人都會唱這首歌，未料時隔多年後意外發現，王樂妍竟抄襲她的創作，還將歌曲轉交給不知情的環球唱片發行。

不過，王樂妍事後矢口否認有抄襲一事，沒有接觸過睡美人的音樂創作，且2首歌曲並不相似，並指出2首歌18處不同之處，她說，如果有相似，也是巧合創作。檢方偵辦此案時，委託徐姓音樂人、國立師範大學音樂系李姓教授鑑定，發現2歌曲雖然同屬C大調，但旋律基本相同，基本旋律及演唱音均相似，僅節奏稍有不同，相似度高達90％以上，應可視為同一首歌曲。

由於檢方一審時無法證明，王樂妍曾在專輯發行前，接觸過睡美人的創作，因此遭法官判定無罪，而雙方皆達成和解。未料，檢方上訴後，情勢逆轉；法官認為，王曾說幾乎認識華岡藝校所有學長姐，藍又時又曾在期末發表作品，具有相當傳唱度及熟悉度，王可能在入學時就曾聽過睡美人，因此王主張沒接觸過該創作的辯詞，難以採信。

另外，法官也質疑，王樂妍發行完此張專輯後，10多年來都無公開任何曲譜創作，究竟有沒有獨立創作「到底愛怎麼了」的能力令人存疑，王的律師曾說因為擔心作品又再被抄襲，所以才沒有發表新作，但法官認為具有真正創作能力的人，創作能量源源不絕，應該不會因涉案而中斷，王樂妍在本案前後均無發表任何曲譜，其獨立創作曲譜能力實堪存疑。因此依侵害著作財產權罪判處6月徒刑，全案可上訴。