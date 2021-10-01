台中市1名60歲騎普通重機的宋姓婦人，1日疑是誤入74線快速道路，於大里二匝道與汽車碰撞，宋女機車當場噴飛至主線慢車道，機車後軸嚴重斷裂。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市1名60歲騎普通重機的宋姓婦人，1日疑是誤入74線快速道路，於大里二匝道與一輛廂型車碰撞，該廂型車左車頭受損。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市1名60歲宋姓婦人，1日上午疑是誤闖，將白牌普通重型機車，騎上台中74號快速道路，不料就在匝道處，與1輛黑色箱型車發生碰撞，宋女被撞倒地，右腳開放型骨折，警方指出，宋女受傷外，其違規行爲還可開罰3千至6千元罰鍰，實在得不償失。

據了解，宋姓婦人由環河路一段騎上大里二匝道，往太平方向騎乘時，41歲林姓男子也開著黑色箱型車，從環河路一段開上大里二匝道，近匝道與主線匯流處時，左前車頭不慎撞上宋女機車後方，機車當場噴飛至主線慢車道，零件散落一地，宋女則跌落匝道上，黑色箱型車則左前車頭受損。

台中市消防局救護人員到場救護，初步檢查宋婦右腳開放性骨折，固定傷處後，送中山醫院手術治療，林男無受傷。

台中市警局霧峰分局交通分隊指出，林男經酒測值為零，宋女送醫抽血檢驗中，由於宋女仍在就醫中，詳細原因仍待調查，但宋女將普通重機騎上快速道路，未依標線指示行駛，可依「高速公路及快速公路交通管制規則」及「道路交通管理處罰條例」第33條開罰3千至6千元罰鍰，宋女不但受了傷，還得開罰，提醒民眾上路前多熟悉路況，以免釀成意外。