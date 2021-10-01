官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》本週開放全新版本，加入「殭屍入侵」、「殭屍圍城」、「微服私訪」等另類玩法，還有許多優化內容，帶給玩家嶄新的遊戲體驗。

殭屍來襲 堅守城門！

本次新增跨服對抗「殭屍入侵」、「殭屍圍城」等玩法，「殭屍入侵」是以聯盟為單位，「殭屍圍城」則是以區服為單位，只要持有活動文牒，即可加入戰場。大人可派遣門客擊敗殭屍保護城門，而不同類型的殭屍所造成的傷害皆不相同，包含可為全體殭屍帶來傷害、速度、血量增益效果的效果殭屍，玩家可通過對殭屍造成的傷害來獲得活動分數與積分，如成功擊殺殭屍，還能額外領取獎勵。在危急存亡之際，還望各位大人攜手禦敵，嚴守陣地。

殭屍來襲 堅守城門！

殭屍來襲 堅守城門！

微服私訪 體察民生

全新活動「微服私訪」即將上線，大人只要穿著活動時裝，換成平民便服，深入體察民情，完成活動後就可領取普通時裝或限定時裝。近日江南風光正好，大人不妨喬裝打扮一番，一同微服出巡！

微服私訪 體察民生

微服私訪 體察民生

女帝「武則天」霸氣登場！

本次新增皇帝稱號「武曌」，玩家穿戴稱號「武曌」可在宴會加成100%、大航海額外資金5000、翰林加成20%。巾幗英才扭乾坤，一代女皇絕古今，作為歷史上第一位女皇「武則天」，天賦異稟，政治機敏，如同日月懸掛於空，照耀世間大地。

女帝「武則天」霸氣登場！

女帝「武則天」霸氣登場！

「皮膚活動」圖標 助大人一攬全局！

官方新增「皮膚活動」圖標，大人可直接瀏覽近期活動出現的皮膚及其獲取途徑。為減少玩家受騙可能，本次也加入「防騙手冊」系統功能，幫助玩家破解詐騙花招！此外，還有「招兵買馬活動」、「易容坊」、「領地君主管理功能」等多項優化內容，讓玩家在遊玩過程中，更加得心應手。