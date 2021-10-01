龍華科大代表於線上會議後合影。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科技大學攜手日本別府大學，日前在豐前市後藤元秀市長、台灣駐福岡陳忠正總領事，以及中華民國外交部亞太司陳銘俊參事見證下，別府大學飯沼賢司校長和龍華科大葛自祥校長發表教育聯合共同聲明。由於迫切需要培養具有國際意識的學生，雙方承諾利用兩所大學的相互了解，本著互惠互利的精神，以跨地區的方式進行國際交流，為兩校作為支持地區聯繫、教育、人文和科學技術的大學積極做出貢獻。

龍華科大校長葛自祥表示，別府大學位於日本九州的大分縣別府市，當地是日本著名的觀光溫泉文化城市，風光明媚、民風純樸親切，喜歡與國際學生交流。而別府大學則是1950年時設立的私立大學，更是文風鼎盛，人文薈萃，學習環境佳，是台灣學子留學日本的優質選擇。

葛自祥指出，今年8月20日他以私立科大校院協進會理事長身分，代表協進會與福岡縣豐前市後藤元秀市長簽訂教育合作備忘錄，本著「資源共享、友好互惠、共同發展」精神，促進雙方教育合作交流，後續將開展各項跨國教育項目，以增加台日雙方學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升台灣技職學子國際視野，並增進台日友好關係。

此次則是基於前此教育合作備忘錄下，在豐前市後藤元秀市長、台灣駐福岡陳忠正總領事、外交部亞太司陳銘俊參事共同見證下，代表學校與飯沼校長發表教育聯合聲明並進行交流，深深感謝日本IBC 諮詢與出版集團賀川洋會長居中協調和橫濱中華學院理事會馮秘書長積極引薦，加速促成此次合作機會。與會見證人士尚有豐前市教育委員會生涯學習課栗燒憲児、別府大學理事長二宮滋夫和常任理事溝部芳明，以及學生募集統括本部長友永植教授。

葛自祥強調，龍華科大攜手別府大學，將以跨地區的國際交流方式，增加雙方學校互訪及學生研修、見學與職場實習機會。除了各項跨國教育項目，也希望進一步與日本在地企業對接，未來將積極深化雙方國際教育與產學合作。