大陸工信部9月30日聲明表示，2021年稀土開採總量控制指標為16.8萬噸，高於2020年的14萬噸，產量配額年增提高20％，達到歷史紀錄高位，顯示大陸正尋求緩解製造商的供應緊張局面。

路透引述工信部聲明指出，冶煉分離總量控制指標為16.2萬噸，也較2020年增加20％。

Wood Mackenzie分析師David Merriman指出，鑑於大陸目前的供應情況和釹鐵硼製造商的需求增長，配額的增加不可避免。此外，緬甸向大陸供應約一半的重稀土原料，但兩國間關鍵的邊境口岸因防疫而關閉，導致運輸量枯竭。

Merriman分析，預計在中緬邊境重新開放之前，重稀土等原料供應緊張的局面將持續下去。

大陸是世界上最主要的稀土生產地，稀土包含17種珍貴礦物，主要用於消費電子產品和軍事設備。大陸官方每年會公布兩次配額，分為輕稀土和重稀土。