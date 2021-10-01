為協助蕉農分散經營風險，行政院農業委員會從2020年開始試辦香蕉收入保險，保障範圍涵蓋香蕉價跌及量減，2022年度香蕉收入保險，將自2021年10月1日開賣至隔年3月31日，試辦地區包括高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣、臺南市等共計13縣市、82家農會、99個鄉(鎮、市、區)參與，請有意願投保之農民把握時效，踴躍投保，詳情可向當地農會洽詢。

農委會說明，2020年度首年試辦投保件數246件、投保面積141公頃，因該年下半年蕉價相對較低，部分鄉鎮區域收入低於農民投保保障額度，計理賠167件，理賠金額698萬元，理賠率達233%，平均100元保費(包括政府補助)可領取233元理賠。今年度投保475件、投保面積419公頃，均較109年度倍數增加，111年度更新增新竹縣及宜蘭縣，21個鄉(鎮、市、區)試辦地區，鼓勵蕉農共同參與。

農委會表示，為精進保單內容，從今年8月下旬起，由農業金融局李局長赴南投、雲林、嘉義、高雄及屏東主要產區農會，瞭解總幹事及第一線承辦人員推動經驗及建言後，修正「混種、間作不得投保」等規定，解決農民投保實務問題，另外也責成財團法人農業保險基金建置投保資訊系統，加速投保作業進行，希望進一步貼進農民需求，讓更多的農民來參加保險。

農委會進一步說明，各地區保險費依收入保障程度有不同設計，不同區域可選擇每公頃20萬元至60萬元不等之收入保障額度，同時提供補助1/2保費，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔。

農委會指出，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險，截至今年8月底止，已開發25種品項、38張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，讓農民收入維持一定水準，使營農生活更有保障。