（8月台經院製造業景氣信號值出現連續3個月走低。資料來源／台經院）

全球供應鏈物流緊繃，長短料零組件產能錯置持續，加上嚴重缺櫃影響了需求面指標，1日公布的8月台經院製造業景氣信號值月減0.51分至16.19分，製造業景氣燈號停留在代表揚升的黃紅燈，且是今年以來黃紅燈區間的最低值。

針對製造業不同燈號的消長觀察，台經院分析，8月份呈現衰退的藍燈比重由7月的2.94％增加至8月的7.11％，低迷的黃藍燈由5.46％增加至6.29％，這兩項占比的上升透露了景氣原本較差的產業出現疲態；至於持平的綠燈由23.62％增加至27.77％，而揚升的黃紅燈由47.13％減少至40.62％，繁榮的紅燈由20.85％減少至18.21％，反映出今年來景氣熱絡的產業在高處盤旋，無力持續再上攻。

台經院指出，台灣製造業比重最高的電子零組件業方面，8月產業景氣燈號續維持7月代表景氣揚升的黃紅燈，雖然出口、外銷訂單及生產指數持續熱絡，推升需求、原物料投入面等指標表現，但是受到疫情反覆加深全球經濟成長的不確定性，部分國家增強管控措施，使得國際物流緊繃及部分零組件產能吃緊狀況持續，原物料投入面指標亦維持高檔。台股電子類股亦出現漲多拉回等影響呈現震盪，導致經營環境面指標下滑。