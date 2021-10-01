客戶端缺料問題逐漸紓解，且農曆年前備料可望於11月下旬啟動，為嘉澤(3533)第4季營運帶來支撐，只要缺料問題未惡化，嘉澤預估，下半年營收及獲利可望優於上半年，不過美系外資最新報告下調嘉澤2021年/2022年/2023年每股盈餘預估，目標價也降至714元。

Chromebook需求大減，紓緩了缺料壓力，搭配於DT客戶新機拉貨及伺服器需求強勁，推升嘉澤8月合併營收達19.34億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為132.75億元，年增22.94%。

儘管10月因十一長假，客戶提前於9月備貨，營收將會修正，但明年農曆年較早，預期11月下旬將進入農曆年備貨期，為第4季業績帶來支撐，加上Whitley新平台變更與DT新機種上市，對新款CPU Socket與SMT製程的DDR4滲透率提高均有助益，可望優化嘉澤下半年的產品組合，嘉澤表示，目前整體生產還算正常，只要缺料問題未進一步惡化，下半年營收及獲利可望優於上半年。

不過，產業變數增加，美系外資對嘉澤看法趨於保守，美系外資最新報告指出，由於原材料價格上漲和研發投資增加，預期嘉澤下半年合併毛利率將從上半年的41%降至39.5%，雖然嘉澤毛利率可望因新產品於2022年到2023年改善，但將嘉澤2021年/2022年/2023年每股盈餘預估下調7%/3%/1%，重申「買進」評等，目標價由738.47元降至714元。