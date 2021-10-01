美軍撤離阿富汗後，五角大廈計劃以空襲方式防止蓋達組織（Al-Qaeda）捲土重來，但部分專家與國會議員對所謂的「超視距」戰略效果表示懷疑。

美國總統拜登4月宣布美軍完全撤離駐阿富汗時，就矢言絕不容許蓋達組織重返阿富汗。前蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden）就是在阿富汗策劃2001年911恐怖攻擊事件。

自宣布撤軍以來，五角大廈一再宣稱，能透過美國基地或航空母艦上以「 超視距」（over-the-horizon）方式發動攻擊，確保在阿富汗的蓋達組織和伊斯蘭國（IS）激進團體受到控制。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天告訴聯邦眾議院軍事委員會，稱超視距運作確實困難，但絕對有可能。

8月29日美軍無人機在喀布爾（Kabul）進行空襲，導致10名平民不幸喪生；兩週前，奧斯汀不得不為此道歉。

阿富汗和最近的美國基地之間距離數以千里計，對於遠距攻擊地處內陸的阿富汗有多少效果，許多專家和國會議員都表示懷疑。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）海洋戰略教授霍姆斯（James Holmes）為所寫文章下了標題：「要超視距狙擊在阿富汗的恐怖分子？祝好運！」

他說：「當戰場位置是空軍或從海上容易抵達的範圍內，超視距攻擊是可以操作得很好。」

曾是美國海軍軍官的霍姆斯說：「陸上基地的戰機從波斯灣的跑道起飛，必須繞過南方敵對國家伊朗的空軍基地、進入阿拉伯海，再北上穿過巴基斯坦領空，才能到達位於阿富汗的目標。」

「航母戰機遠距攻擊較容易些，因為航母上的跑道具機動性，可在阿拉伯海上移動。」

「但即使如此，阿富汗首都喀布爾距離巴基斯坦沿岸最近的點，也有近700英里（1126.54公里）。」

共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）指拜登和奧斯汀描寫超視距作戰能力，是在編造一本「虛幻小說」。