電動機車具有低噪音、空汙零排放等優點，台南市環保局清潔隊員騎過後反應都不錯。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

電動機車具有低噪音、空汙零排放等優勢，台南市政府環保局以身作則，今年一口氣租賃150輛全新電動機車，將用於執行市區道路清掃及環境維護等工作，預估每年可節省公帑45萬元油費。1日上午舉行啟用典禮時，150輛電動機車一字排開，畫面十分壯觀。

環保局表示，該局從2017年起租賃100輛電動機車，分發給清潔隊員用於維護環境清潔，由於具有低噪音、空汙零排放等優點，對環境及民眾的干擾可降至最低，隊員及民眾的反應都不錯，在合約到期後，決定繼續擴大租賃150輛全新電動機車。

環保局統計，與傳統機車相比，電動機車的充電費用較為節省。過去4年租賃的電動機車，平均每輛使用的年里程數為4500公里，100輛電動機車4年來共約節省120萬元油費，如今擴大租賃150輛電動機車，預估每年可節省公帑45萬元油費。

曾騎電動機車執勤的清潔隊員表示，電動機車騎起來不吵、不排放廢氣，故障率低、不須加油，更不用擔心不小心會被排氣管燙傷，無論對使用者、周遭人士或環境來說，都是很友善的交通工具，騎習慣後就不會想再騎傳統機車了。