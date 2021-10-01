為緩解中國北方用電緊張，中國請求俄羅斯大幅增加跨境電能供應。美國之音VOA報導，在與西方關係持續惡化的同時，中國加大從俄羅斯採購農產品、煤炭和能源，雙邊貿易額今年可望創歷史記錄。

俄羅斯電能國際公司（INTER RAO）9月29日對當地媒體表示，中國請求這家能源巨頭供應更多電能。官媒塔斯社9月30日引述中國媒體的報導說，通過2012年所建成的阿穆爾-黑河高壓輸電線路，從10月1日起，俄羅斯會大幅增加對中國電能供應，以期大大緩解中國東北三省的用電緊張局面。

俄羅斯多年前就已開始經過黑龍江，也就是俄羅斯所稱的阿穆爾河向中國東北地區出口電能。這些電能的一部分來自俄羅斯阿穆爾州著名的布列亞水電站的發電。俄羅斯《商人日報》9月29日說，雙方目前已經完成了大幅增加向中國出口電能的技術性磋商。但中國用電需求巨大，俄羅斯增加電能供應對目前的形勢僅是杯水車薪。而且由於俄羅斯官方的定價政策，向中國出口電能對電能國際公司來說利潤並不是非常豐厚。

VOA報導稱，電能國際公司壟斷著俄羅斯電能進出口業務。主要由國家控股的這家公司的負責人是今年43歲的小科瓦利丘克。他90年代在聖彼得堡大學法學系讀書時，俄羅斯前總統和前總理梅德韋傑夫曾是他的大學老師。他的父親老科瓦利丘克被認為是與普丁關係最為親密的財閥之一。

俄羅斯同時也在擴大對中國的其他能源和商品出口。俄羅斯能源巨頭天然氣工業公司9月初表示，俄羅斯繼續增加對中國的管道天然氣出口數量。8月26日當天，經「西伯利亞力量」管道對中國的天然氣供應量今年第4次達到了破紀錄水平，當天的天然氣出口數量比合同規定多出了5％。俄羅斯能源部9月初說，俄羅斯增加了對歐洲和對中國的煤炭出口。今年頭半年，俄羅斯對中國煤炭出口數量比去年同期增長了1.5倍。

最令人關注的是中國近些年來越來越多地從俄羅斯採購農產品。農產品已成為能源之後俄羅斯的另一項對中國主要出口商品。俄羅斯農業部7月份發布的消息說，俄羅斯去年的農產品出口達到了破紀錄的水平。今年上半年俄羅斯繼續擴大農產品出口，中國仍然是排名第一的俄羅斯農產品出口市場。

俄羅斯農業部下屬的咨詢研究機構「農產品出口中心」今年年初發表的報告說，中國目前是最大的俄羅斯農產品出口市場，在去年的俄羅斯農產品出口中，中國市場能占有13％的份額。中國已成為俄羅斯油類產品，禽肉和牛肉的最主要買家。