紙業大廠正隆長期投入紙回收再生規模台灣第一，扶植超過90家在地回收商幫助供應鏈轉型升級，9月29日獲頒台北英僑商務協會（BCCT）頒發CSR企業社會責任獎特優，是唯一上榜的本土企業。

正隆率先同業推動「在地回收紙供應鏈升級輔導計畫」，幫助國內超過90家回收業者提升紙類及紙容器適性分流成效，已有5家完成轉型，降減回收紙類參雜的生活廢棄物，如塑膠、鐵釘等，讓再生散漿階段的非紙纖維雜質排渣率由10～13％降到6％以下。

BCCT評審肯定，正隆回收輔導計畫提高資源使用效率，也有助提升整體回收供應鏈整體競爭力，2020年全台廢紙容器認證處理量年增77％，減緩廢紙容器因疫情暴增亂象，減輕全台焚化爐的負擔，兼顧環境和經濟綜效。

正隆管理處協理林祥註表示，公司於2020年展開「在地回收紙供應鏈升級輔導計畫」2.0版，納入每季「資收關懷活動」，並透過集團鄭火田慈善基金會專款補助，與地方政府合作針對弱勢戶發放民生物資，累計關懷142位資收個體戶。正隆也已訂下2030年前再扶植20家回收商完成轉型升級，累計關懷上千名資收戶等具體目標，並持續推展回收料源分類，達成製程篩渣率再減降20%。

正隆持續以減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收再生（Recycle）作為產品與服務的3R核心特徵。透過規模化再生技術改善製程，整合產品（纖維）、能源、水三大資源的循環與再利用，將傳統工廠逐步改造為更環保的智慧再生工廠，建立產業循環經濟。