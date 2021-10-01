我們總認為對自家毛孩瞭若指掌，但寵物溝通的結果有時卻讓主人意外。有些主人會恍然大悟，原來我都誤會牠了；有些主人則必須很仔細的回想、反覆的推敲，才終於想起來「好像是這樣子...」，但也有另一類主人則是完全只相信自己的認定。

當主人、毛孩之間有不一樣的解讀或看法時，我通常會用「寵物溝通卡」再做一次驗證，或當毛孩的說法跟「寵物溝通卡」不一樣時，我也會回頭請教主人中間的落差。其中主人的信任程度、溝通師當天的身心狀況以及毛孩的表達能力、配合意願都會影響到溝通的準確度。

主人非常疼惜黃金鼠，還為牠蓋豪華小木屋，裡面有溜滑梯、盪鞦韆，獨立廁所。(圖/杯墊拔比授權)

記得有一隻被惜命命(台語)的黃金鼠，面對媽咪詢問，當初把牠從寵物店帶回家時，有沒有很高興時，黃金鼠說：「是媽媽比較高興吧！」但聰明的牠被帶回家後，明白自己遇到的可是千載難逢的好爸媽，不但給牠蓋了豪宅般的小木屋，裡面有溜滑梯、盪鞦韆，獨立廁所，睡覺還讓牠抱手手、給牠蓋衛生紙當棉被，所以溝通時牠緊接著跟我說「但我適應的很快」。

奇怪的是，寵物溝通卡卻顯示：「牠剛來這個家時其實很退縮，如果有另一隻黃金鼠，牠就會變得較為霸道，因為牠想成為最有力量的那一隻，主要是因為牠信心不足」，另一張又說「牠會有想控制同伴的想法跟行為」，我有些納悶，家裡不就只有牠一隻嗎？為什麼連續兩張牌卡都提到了同伴呢？我問主人：「牠剛來時適應得很快嗎？」

這時媽咪才跟我說，因為剛開始養時不懂倉鼠，以為兩隻比較有伴，所以當年一起帶回家的不只有牠，的確還有另一隻，但關在同一籠後發現不對勁，兩隻總愛打架，打完後這隻就會躲到窩裡角落，讓主人特別心疼，以為牠被欺負。

主人從沒注意這架是誰先挑釁開的頭，結果是那隻勝利者最後被送去另一個更適合的環境。

感謝主人的反饋，畢竟我不是視覺型溝通師，沒有辦法透過毛孩傳來圖片看見答案，所以只要毛孩不說，我不會知道全貌，這回透過寵物溝通卡，似乎找到一些主人想都沒想過的答案。

還有一隻法鬥，老是用屁股對著媽咪放屁，燻的媽咪哇哇大叫「臭死了！」但經過溝通後，法鬥說：「這是媽媽限定，只有媽媽才有，我要把我的臭味沾到媽媽身上，這樣她就是我的了。」聽到這麼受寵的答案，媽媽真是哭笑不得，也才恍然大悟，原來這是牠愛我的方式！

還有一隻離世小型犬，想要回來投胎當主人的小孩，理由是：「我不要再當狗狗了，每次都要仰著頭看主人，好累」，但主人完全不覺得小可愛需要仰頭才能看他，因為祂生前被抱的機會很多，只是狗狗也有或坐或走路散步的時候吧，對狗狗來說，就是真的仰頭很累啊，但主人就是不這麼認為。

當主人不以為然時，溝通師、主人雙方都會感到挫敗，但如果可以抱著更開放的態度，用毛孩的角度去看世界，也許毛孩的心聲才有機會被聽見。