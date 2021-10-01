疫情日漸趨緩，東吳大學今(1)日公布，大學部從10月6日起採取實體和線上雙軌制，專業課程及體育課全面恢復實體上課，並儘量使用大教室與大型會議室，每堂課學生以資訊系統進行點名或掃描QR Code、全程佩戴口罩且禁止飲食。

東吳大學表示，通識科目以及共同課程因為人數眾多，10月6日起到10月19日，延續遠距教學兩週，10月20日起再視疫情狀況決定是否恢復實體上課。

東吳大學提到，考量學生一天可能同時有線上及實體課，校方將全面開放教室空間(含電腦教室)提供學生使用，每間教室門口都黏有QR Code，學生用手機掃描即可留下人流軌跡。至於研究所以上及EMBA在職專班、推廣部的學分班從10月6日起全面恢復實體上課。

東吳大學指出，因應學生入校上課，10月6日開始，東吳大學外雙溪及城中校區出動3台紅外線熱像儀，兩校區共設有四處體溫量測站，搭配電子貼紙系統管理同學入校動線，並設置立柱式量溫器；校外人士除了量溫，則須辦理訪客登記方可進入校園。