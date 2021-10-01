鶯歌區二橋國小近期舉辦圖書館改建啟用儀式，教育局攜手玉山志工基金會及玉山銀行挹注資源，將圖書館空間變大變明亮，未來學校也可增加閱讀書籍採購、閱讀教學專業發展。（教育局提供）

新北市府近年頻頻推動國小圖書館改造計畫，希望各校依不同主題特色，擴大改建，並同步推行閱讀教育4.0政策，結合數位平台，提升閱讀力。鶯歌區二橋國小近期舉辦圖書館改建啟用儀式，教育局攜手玉山志工基金會及玉山銀行挹注資源，將圖書館空間變大變明亮，未來學校也可增加閱讀書籍採購、閱讀教學專業發展。

二橋國小校長賴玉粉說，謝謝市府、玉山志工基金會的資助，改建校內圖書館，讓偏鄉學生獲得優質的閱讀天地，改造後的圖書館讓二橋的孩子們充滿期待，校內學生也反應圖書館改建後，空間變大，變得更舒適，配合學校推行的閱讀活動，有滿滿收穫。

玉山志工基金會副總經理鍾德明表示，基金會長期協助缺乏圖書館或軟硬體設備的陳舊學校，利用勸募的方式新建、裝修學校圖書館，使資源缺乏及家庭經濟條件、先天閱讀環境不足的孩子，也有舒適溫馨的閱讀環境，也盼拋磚引玉，讓更多人重視偏鄉學校圖書館視聽及書籍等軟硬體設施改善，也期待孩子能因此提升閱讀力。

教育局表示，新北市2011年至去年已完成188所國小圖書館改造，今年將再完成7座圖書館工程，依據不同的主題特色，改造學校圖書館，並深化孩子的閱讀興趣與能力，另外同步推行的閱讀教育4.0政策，將會運用智慧數據，導入網路及數位平臺科技，讓孩子跨境取得閱讀資源，讓閱讀教育成為智能城市的厚實基礎。