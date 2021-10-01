影音平台myVideo、CATCHPLAY＋ 10月推出制霸全球票房的好萊塢強檔片單，由馮迪索領軍，上架穩居今年全球最賣座的好萊塢電影《玩命關頭9》、好評口碑更甚首集的《噤界II》、《追憶人》、《詭老》等片，在2大平台都看得到。

《噤界II》劇情承接上集，艾蜜莉布朗帶著兒女踏出家門，面對未知的恐怖世界，挺身而出對抗那些透過聲音來狩獵人類的殘暴生物。今年推出最新續集《玩命關頭9》，雖碰上疫情攪局，但仍在全球大賣7.16億美金（約新台幣199億）票房，是今年目前全球最賣座好萊塢電影。

休傑克曼在《追憶人》化身調查記憶的私家偵探，因一次棘手案件，意外揭開了暴力犯罪陰謀；《詭老》講述一家人開心出遊度假，竟誤入恐怖海灘，身體迅速衰老，在一天內過完他們的一生。

此外，《特種部隊》系列最新續集《特種部隊：蛇眼之戰》、驚悚電影《暫時停止呼吸2》也將在myVideo上線。而西班牙名導佩卓阿莫多瓦首部英語發音作品《人聲》、全球大賣50億台幣票房的《自殺突擊隊：集結》，以及榮獲金馬最佳改編劇本獎提名的電影《陪你很久很久》則陸續在CATCHPLAY＋推出。