國4豐潭段工程門架，從台3線往西拍攝，規劃東豐快以高架跨越台3線後立交銜接進國道系統，利用國四已預先留設的接合板來提供未來東豐快共構使用，目前國四豐潭段工程施工門架最上層即國四、中層東豐快、下層平面為國豐路。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市議員陳清龍今日在議會臨時動議中提案要求，市府務必在東豐快速道路路廊與與國四豐潭段未來預留共構現場(國豐路豐勢路口)舉行現地說明會，並由一定層級以上官員主持。（盧金足攝）

「走600公尺再上匝道，短短600公尺就設有10個紅綠燈號誌！」台中市超黨派市議員陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏等人，1日率民眾向市府抗議，東豐快速道路銜接國道4號豐潭段拒絕車輛下台三線豐勢路後再上交流道往東行，強烈主張應採「立交共構」，別讓豐勢路重演中清交流道的塞車夢魘；建設局表示，已與高公局多次討論，朝地方建議的方向發展。

陳清龍表示，建設局9月23日召開東豐快速道路第二次公聽會，他與當地居民向市政府強烈抗爭主張，東豐快速道路銜接國道4號豐潭段拒絕車輛下台三線豐勢路後再上交流道往東行，強烈主張應採「立交共構」，但台中市府建設局一直未給予正面回應，罔顧民眾建議，一意孤行，只求順利開工、完工，做足業績，實不可取。

今日市議會臨時動議中陳清龍議員及超黨派聯盟多名議員共同要求市長盧秀燕回應居民抗爭的訴求。市議員陳清龍與在地里翁子里長連佳振、朴子里長陳文啟、翁社里長吳安修與田心里徐倍基里長及數十位里民今日在台中市議會舉行記者會，要求市政府積極回應市民訴求。

陳清龍並在議會臨時動議中提案要求，市府務必在東豐快速道路路廊與與國四豐潭段未來預留共構現場(國豐路豐勢路口)召開現地說明會，並由一定層級以上官員主持，以公開方式向市民說清楚講明白未來東豐快匯入國四豐潭段立交共構規畫方向。

「東豐快速道路於今年4月份通過二階環評定線後，建設局以便宜行事作風迅速欲完成行政程序，完全無回應居民在公聽會中所表達意見」，陳清龍抨擊，急於趕在明年選舉前發包動工，為了動工而藐視民意訴求，瞞騙市民已有規畫國道四接東豐快的立交共構，不提出隧道銜接東行國道四號往潭子／太平採平面系統銜接之規劃。

連佳振表示，在前市長胡志強時代即有立交共構銜接國四概念，里民的訴求也在當時表達一清二楚，前市長林佳龍四年施政未延續該路廊路線，一再拖延到現任市長盧秀燕重啟該案，善良里民意見在這些年來完全未受到市府建設局的重視，在騙取支持定線後即照目前的規劃方向進行，「強烈表達盧市長你的承諾到底為何？」

陳文啟表示，東豐快速道路東行銜接國四道應採「立交共構」，不應將非進入豐原的車輛引入豐勢路平面道路，走600公尺再上匝道，尤其短短600公尺就設有10個紅綠燈號誌。我們朴子里民的生活起居皆使用到豐勢路面上班上學等等，現在車流就嚇死人，未來交通流量可想而知，支持國家建設是要造福地方，結果是癱瘓地方。

建設局表示，東豐快在豐原端除了與原有國道四號能「立交共構」快速銜接國1、國3之外，隨現在興建中的國四豐潭段工程即將在明年完工，議員、里長及居民都非常關心，希望東豐快未來能再跟豐潭段規畫「立交共構」。

對此，市府已與高公局多次討論，將朝著地方建議的方向來繼續發展，推動東豐快與豐潭段銜接通往74線潭子方向最可行立交繞行路線，讓東豐快好上加好、更符合地方期待。

建設局表示，東豐快全長9.6公里，採分標分段執行共計5標，第4、第5標已於2018年完成，預計明年辦理第3標工程持續推展，用地取得公聽會的目的在於收集土地所有權人及各方意見，豐勢交流道位於東豐快速道路第1標隧道段範圍，依交通部交付的綜合規畫方案辦理。

配合現行國道4號豐勢交流道系統，環評核定路廊起點為豐原區豐勢路二段，地方所建議方案已納入細部設計評估檢討，將持續完善豐勢交流道，未來也會舉行設計說明會展示規畫，聽取地方指導，盼讓山城救援線在兼顧永續環境與交通便利中，創造雙贏局面。