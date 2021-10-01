每年的10月4日是「世界動物日」，全球各地都會在這天推廣愛護動物、尊重生命的觀念。全球唯一以動物為主角的動物星球頻道也將在Youtube頻道強打推出《世界動物日線上影展》，精選來自世界七大洲的動物精彩故事，帶領觀眾領略七大洲上驚奇的自然生態，一起守護地球上的每個生命。

動物星球頻道更首度邀請人氣插畫家馬來貘擔任世界動物影展代言人，平時就熱愛動物的Cherng，日前才成功為動物園馬來貘寶寶命名，藉著世界動物日之際， Cherng 也跟大家分享馬來貘這種動物其實已經被列為瀕危物種；而據估計，全球只剩下約2500至3000隻，不論是馬來貘或穿山甲，許多動物即將滅絕，希望大家能透過收看《世界動物日線上影展》了解目前動物們的處境及動物保育議題。

《世界動物日線上影展》首先從亞洲出發。世上最常被買賣的哺乳動物並不是較大型的動物，而是穿山甲？在過去十年已經有超過一百萬隻穿山甲死於盜獵者之手。接著介紹澳洲，澳洲曾是野生動物天堂，但每三年，澳洲人口就成長一人百萬，人與動物爭地也讓動物生存倍感威脅，進而造成拳擊袋鼠、藍環章魚、紅背蜘蛛等動物反撲，動物攻擊的事件層出不窮。像是澳洲海岸出現的藍環章魚，是毒性數一數二強的海生動物，只要五分鐘就能麻痺受害者，使其窒息而死。

節目同時也介紹歐洲海域， 到挪威認識一種聰明過人的動物「虎鯨」，虎鯨不只會群體一起覓食，更會把握機會，利用漁船捕撈時在周圍瘋狂搶食；最後來到南極洲，南極一年只有夏天和冬天兩個季節，夏天時會有各種動物來到南極海域覓食，海鳥、企鵝和海豹，每年回到相同地方，繁殖並養育下一代，而維護南極冰洋生態系統的關鍵角色竟然是微小的磷蝦。從陸地到海洋，一連七天，每天一洲帶觀眾認識當地多樣生態世界。

《世界動物日線上影展》將於10月4日起跑。精彩的節目內容包括：《亞洲_解密穿山甲》、《歐洲_追查海洋巨霸挪威殺手鯨》、《大洋洲_要命的澳洲野地》、《南極洲_野生大自然》、《非洲_大貓日誌新篇章》、《南美洲_哥斯大黎加自然寫真》、《北美洲_無限阿拉斯加》，動物星球頻道也祭出各種好禮，粉絲們只要於Youtube留言，就有機會抽中穿山甲、北極熊、無尾熊、皇帝企鵝等精美動物布偶娃娃。

同時也將在10月4日晚間10點在官方YouTube 直播《亞洲_解密穿山甲》，並邀請到馬來貘本尊Cherng 一起在線上聊聊，帶著粉絲一起走跳世界七大洲。詳情上動物星球頻道臉書粉絲團或官方Youtube 頻道。