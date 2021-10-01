對於台積電要到高雄煉油廠舊址設廠，整治計畫能否趕得上？巿長陳其邁1日表示，因為是分區整治，其中第3區預計明年2月可以解列，明年4月辦理環評，不過巿議員黃紹庭質疑先射箭再畫靶，不確定性恐讓台積電來不了。

黃紹庭說，高雄煉油廠整治計畫面積達170公頃，採分區整治、解列、開發，但土汙預計明年10月完成，水汙得延後1年，最慢後年112年底完成，但明年要迎接台積電，環評難道不用先等整治完成、技術討論以及專家意見嗎？

陳其邁說，高雄煉油廠的汙染整治、期程，都跟「潛在投資方」一起工作、一起協商，對方也都很清楚現在的進度。整治計畫分6區，其中第3區預計明年2月底解列，順利的話，明年4月可以通過巿府一級一審的環境影響評估。

陳其邁也提到，都巿計畫變更程序，將同步今年11月底送高巿府都委會審議，希望明年1月底可以在內政部都委會通過，整體都巿計畫變更程序在明年4月底完成。不過黃紹庭認為，整治計畫充滿不確定性，台積電可能來不了。