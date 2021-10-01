西半部風速減落，擴散條件差，彰化縣西半部空氣品質都呈現「紅色警戒」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

西半部風速減落，擴散條件差，彰化縣西半部空氣品質都呈現「紅色警戒」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

過了中秋還等不到天涼，又迎來霾害，彰化縣西半部空氣品質都呈現「紅色警戒」，對所有族群不健康狀態，一早就不少人覺得空氣好糟糕，呼吸困難，大佛一上午也再度被霧霾了。

彰化縣環保局表示，西半部地區風速偏弱，擴散條件轉差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「紅色警示」等級。

彰化環保局已立即啟動緊急應變機制，通知前74大公私場所執行空汙自主管理，通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣政府今天也透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載1200MW，包含歲檢修，減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲民眾加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護個人健康。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。