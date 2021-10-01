國外一篇研究論文近日在網路上爆紅，內容指出研究團隊2018年時在烏干達觀察到一隻成年黑猩猩，竟將撿來的農藥空瓶當成「飛機杯」使用，超羞過程全被拍了下來，而牠也是世界上首隻會用人造物品自慰的黑猩猩。

綜合外媒報導，研究人員麥克列南（Matthew McLennan）與迪克（Kim van Dijk）本月發表一篇論文指出，2018年時在烏干達布林迪（Bulindi）地區，觀察19隻黑猩猩的生活與行為，意外窺見一隻成年黑猩猩阿拉利（Araali）的自慰行為。

畫面中可見，阿拉利隨手撿起地上的農藥空瓶，並將生殖器放入瓶中，不斷擺動屁股，還露出一臉愉悅的表情，過程中，阿拉利的生殖器甚至一度沒對準，從洞口滑出，牠隨即又重新放回，在經過大約8秒後，牠就對塑膠空瓶失去性致，其他猩猩見狀後，也前來查看空瓶，但顯然沒有太大的興趣。事後研究團隊找到了空瓶，不過內部並沒有遺留黑猩猩的體液成分。

論文指出，野生的雄性黑猩猩確實會有自慰的行為，但多半是利用水果或光滑石頭摩擦，而阿拉利卻是研究團隊首次發現會使用人造物品自慰的野生猿猴，令眾人大感驚奇。