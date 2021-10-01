何如芸與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡育有二子，兩年前爆出婚變並正在打離婚官司，何如芸提告前夫和緋聞對象侵害配偶權，並求償500萬元，昨(9/30)何如芸出庭時突然問起法官是否可以回家，因為前夫已經換了門鎖，但法官給了軟釘子，回應「不是職權範圍內可處理的事」，問題來得突然，今凌晨何如芸發文寫下：「是水瓶的特質嗎？不按牌理出牌？」間接回應了發問動機。

何如芸16年前與王敏錡結婚，2019年卻傳出觸礁撕破臉，而兩個兒子隨即被送往新加坡念書，她與兒子雖相隔兩地，但不時依賴科技通話維持感情，今年6月何如芸發文分享親子現狀，認為是距離產生了美感，她對兒子來說已經不像母親，反倒像位年紀大的好朋友，過去母子三人在台北時，何如芸說兒子常吵架打架，自己也因此天天大吼大叫，忙著勸架。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

然而不在兒子身邊之後，某次小兒子打來大哭，透露跟大兒子吵架，身為媽媽的何如芸只好軟性開導，最終順利化解兄弟心結。近日何如芸跟朋友聊天，聽到朋友的女兒回給她三個字「IDK」，讓何如芸一頭霧水，最後才知道是「I don’t know」，讓何如芸直呼：「期待孩子的青春期趕快過去，媽媽們可以趕快脫離猜謎的階段」。

昨何如芸出席控告前夫及緋聞對象侵害配偶權的官司案，雙方各說各話，何如芸在庭上突然問起：「我可以回家嗎，因為他（王敏錡）把門鎖都換了」，法官則表示這並非職權範圍內可處理的事。今稍早，何如芸透露自己只有工作上可以明快選擇要或不要，而且幾乎沒有後悔過，生活上其他的事她都有奇怪的糾結點，且都是別人沒考慮過的事，她自認是水瓶座的特質，「沒有刻意，只是當下就想那麼做」，也算回應了突然在庭上拋出奇怪問題的緣由。