EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機

就在中方透過珠海航展，大秀電戰攻擊機殲-16D後，華府已暫定批准出售澳洲EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，美國國防安全合作署（DSCA）宣佈，將以1.25億美元（近35億台幣），出售1架EA-18G，並附帶工程與維修服務，並已知會國會。聲明中說，澳洲政府要求採購美國海軍的EA-18G，未來這款戰機將按澳洲皇家空軍的配置改裝。此外，聲明並強調，這宗軍售案將支持美國的外交政策和國防安全目標。

「咆哮者」是波音（Boeing）製造的電戰機，從F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機發展而來。它長18.3米、高4.9米，翼展13.7米，最高巡航時速可達1960公里，升限達5萬英尺（約1.5萬公尺）。

EA-18G裝有諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）研製的ALQ-218(V)2翼尖吊艙，除了有寬頻接收器外，還能發揮選擇性反應干擾力。此外，它武裝了2枚AGM-88高速反輻射飛彈，還有2枚AIM-120 C先進中程空對空飛彈。

而殲-16D則是由雙座的殲-16戰機發展而來，其中最顯著的不同，除了兩側翼尖加裝了大型電子戰吊艙，可干擾並中斷敵方雷達與通訊系統等電子裝備外，機翼下和機腹進氣道掛架下還攜帶了2種共4具電子干擾吊艙。

相對的，EA-18翼尖的吊艙則是內部AN/ALQ-218系統的一部份，結合了雷達警示接收器，電子支援和電子情報功能。有了這些裝備加持，「咆哮者」得以辨識，並定位敵方雷達。同時它還有助於積累敵方信號的相關數據。據說美國海軍正在為EA-18G開發更新的電子戰吊艙，而這是下一代干擾機（NGI）計劃的一部分。