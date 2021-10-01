投資人對中國大規模限電的影響和經濟持續放緩仍感擔憂，以及受隔夜美股重挫影響，周五南韓股市大跌，料將創下6周以來最大單周跌幅。
目前南韓KOSPI指數跌1.43%，為3,024.86點。本周以來該指數已下挫3.3%，料將創下自8月中旬以來最大單周跌幅。
在重量級個股全面走跌，三星電子盤中跌1.21%，SK海力士跌2.91%，樂金化學跌0.77%，Naver跌1.55%。
外資盤中賣超1279億韓元。
韓元跌0.28%，報1,187.3兌一美元。
投資人對中國大規模限電的影響和經濟持續放緩仍感擔憂，以及受隔夜美股重挫影響，周五南韓股市大跌，料將創下6周以來最大單周跌幅。
目前南韓KOSPI指數跌1.43%，為3,024.86點。本周以來該指數已下挫3.3%，料將創下自8月中旬以來最大單周跌幅。
在重量級個股全面走跌，三星電子盤中跌1.21%，SK海力士跌2.91%，樂金化學跌0.77%，Naver跌1.55%。
外資盤中賣超1279億韓元。
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