避免中央銀行、金管會再祭新管制措施，銀行8月房貸及建築融資5指標明顯好轉。據金管會公布最新統計，8月國銀房貸加建築融資單月增加583億元，占當月國銀放款增加金額的23.9％，是19個月低點，同時，國銀房貸逾放比維持0.11％的低點，建築融資逾放比0.08％亦創近年新低，依銀行法72-2條的標準，占比降到26.73％的今年新低，超過28％的銀行僅剩5家，亦是近年新低數字。

國銀8月底房貸餘額仍持續增加到近8兆4482億元，單月增加295億元，建築融資餘額3兆264億元，8月增加288億元，等於8月合計增583億元，若扣除今年2月農曆新年的季節性因素，算是18個月來增加金額新低，其次，是房貸加建融新增放款數占當月國銀放款增加數的23.9％，亦是19個月來新低，代表銀行放款成長主力近期有從房貸加建融，轉到其他放款。

銀行局亦表示，8月因有銀行積極轉銷建築融資逾放，亦有建商自其他金融機構成功取得資金，清償逾放，所以建築融資逾放金額由7月的36億元，急降到23億元，逾放比則降到0.08％，至少是金管會公布相關統計的7年新低；房貸逾放金額亦從7月91億元，到8月降到88億元，逾放比維持0.11％的低點。

依據銀行法72-2條規定銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，8月國銀的占比降到26.73％，是今年以來的新低比率，不過主要還是因為8月國銀存款大幅增加4642億元，分母快速增加所致。

但8月沒有銀行超過29％，比7月時有1家要好轉，介於28~29％黃燈警戒區的亦從7月的7家，8月降為5家，等於7月逾28％共8家，8月只剩5家，應是央行開始信用管制以來的新低家數。

分析銀行房貸與建融五指標好轉因素，主要是存款大量增加，房地稅合一2.0在7月1日已上路，先前趕過戶核貸潮已過，加上8月是農曆7月，同時之後有央行9月理監事，國銀可能擔心央行再祭新措施，所以8月先當乖寶寶。