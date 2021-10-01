新北市勞工局今舉行「樹林就業服務站」成立儀式，勞工局長陳瑞嘉今表示，未來樹林就服站將服務的土城、三峽、鶯歌、樹林62萬人。（勞工局提供）

新北市勞工局今舉行「樹林就業服務站」成立儀式，勞工局長陳瑞嘉今表示，未來樹林就服站將服務的土城、三峽、鶯歌、樹林62萬人，考量周邊工業區大廠設置多，秀泰商圈也逐漸成形，未來就業機會多，才進行擴大成立，而新北市也已完成板橋、三重、中和、新店、新莊、汐止、淡水8處就服站佈局，本月華碩電腦也將進行專案徵才，盼為樹林帶來更多的就業機會。

陳瑞嘉今與市議員洪佳君、廖宜琨、江怡臻等人一同參與揭牌儀式，陳瑞嘉表示，過去的樹林站僅有2個櫃位，業務範圍主要是一般求職求才服務，但隨著工商發展逐步深化，樹林、山佳、保安、土城等工業區完整完備，南亞、華碩等公司也在周邊設廠，因此決議擴大規模升級。

未來樹林就服站的業務內容將增多，失業給付、廠商職缺開發、缺工照顧服務、就業獎勵及僱用獎助等津貼項目都會受理辦理，且樹林就服站距離火車站僅有3分鐘路程，許多在地廠商和勞工朋友一早便來詢問相關事宜，相當踴躍。

新北市就服處表示，目前永和、蘆洲、三峽、鶯歌、林口、泰山、土城、八里、烏來、瑞芳、萬里、金山、深坑、石碇、坪林、五股均設有就服台，平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門是由就服員巡迴駐點，轄內有8站16台5駐點完整的就服網絡。

為了提供在地更多就業機會，就服處也將於7日、19日與華碩電腦樹林廠合作，舉行專案徵才，19日將在鶯歌區東鶯市民活動中心辦理聯合徵才，歡迎有需求的市民朋友前往參與，有求職需求民眾可上「新北市人力網」或洽0800-091-580（您就業，我幫您）查詢，新北挺你就業。