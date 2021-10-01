林姓男子憑著學來的開門技巧，一條鐵絲即可數秒開鎖，9月29日深夜在安南區長溪路一處集合透天厝準備闖空門，他的陌生身影進出大門時，卻正好被正在陽台抽菸的鄰居發現，立刻下樓大喊有賊，並將他抓住報警。

40歲的林男是名吸毒慣竊，數日前就鎖定長溪路一處集合式住宅當作下手目標，多次前往探查，鬼祟的舉動引起附近住戶留意。

林男上月29日深夜頭戴鴨舌帽，拿著手電筒再度出現在社區，他嫻熟的以一根鐵絲陸續解開4戶大門門鎖，進入搜刮屋內財物，正當他開啟第4家民宅時，遭正在陽台上抽菸的附近住戶發現。

鄰居起疑怎會有陌生人打開大門進入又出來，手上還帶著手套與手電筒，當即奮勇下樓，抓住嫌犯扭打，大喊有賊。

警方獲報到場，林嫌還想逃跑，遭壓制後才認命表示不會再跑，他向警方表示，雖然他能解鎖大門潛入民宅，但是連續數家要進入客廳的玻璃門仍有鎖住打不開，只好作罷又退出，警方將他驗尿後有K他命反應，依照毒品危害防制條例罪嫌與竊盜未遂罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

警方表示，遠親不如近鄰，該社區防竊意識高，幾乎戶戶都裝設監視器，住戶彼此發揮守望相助精神，警方配合最速到場，警民合作是建構社區安全網最佳典範。

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