經濟部長王美花接受路透訪問表示，中國的阻攔是台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）面臨的基本問題，倘若中國比台灣提前加入這個泛太平洋的自由貿易協定，很可能會阻擋台灣加入。
台灣與中國皆於9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但中國以宣稱台灣為領土為由，表態反對台灣加入。
經長王美花30日（周四）受訪時指出，如果中國先進入，勢必會構成阻撓台灣加入的風險。事實上台灣想進入任何協議，中國方面都反對。
她提到，從網路監控到勞工權益，北京當局有許多問題，令人質疑能否達到CPTPP的高標準，這些要求將會「挑戰中國非常基本的系統」。
她表示，「倘若中國能夠改變這些問題，然後再進入（此貿易協定）就並非壞事。但前提是假使此系統沒有改變，為何他們能夠加入CPTPP？這是我無法瞭解的問題。」
王美花提及，並未聽聞有任何CPTPP成員反對台灣申請案。
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