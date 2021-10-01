航運股出現跳船，貨櫃、散裝急殺，航運股重挫超過8％，成為台股最弱勢類股，也是今年7月14日以來盤中最大跌幅。

受到國際股市重挫，台股也是大跳水，指數開低震盪走低，其中，航運股直接開低，尤其貨櫃三雄受到上海出口貨櫃運價指數出現轉折，市場風吹草動，即使市場並未看衰航運股未來一年表現，但盤中長榮(2603)及陽明(2609)率先出現跌停，衝擊市場信心。

散裝航運族群本周受惠運價急漲，相對強勢，但今天依舊不敵賣壓，昨天漲停的裕民(2606)出現開高走低，新興(2605)、中航(2612)、四維航(5608)等跌幅都達到9％，股災即使遇到基本面再佳，也是神仙難救。

法人認為，BDI指數中，海岬型佔比4成，因此當BCI大漲時推升BDI漲勢高於中小型船，BDI前天是10年來首次突破5000點關卡，隨著大陸鋼鐵限產趨嚴，對於鐵礦砂需求持續放緩，中長線來看無法支撐海岬型運價大漲，認為基本面小型船行情優於大型船。