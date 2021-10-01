裕日車(2227)代理的NISSAN品牌於9月初推出NISSAN KICKS哈騷版限量300台，上市一個月熱銷完售，現再追加KICKS哈騷版限量350台，並響應政府振興熱潮，推出「NISSAN振興超狂8倍送」超值購車優惠，持續衝刺10月銷售表現。

裕隆日產汽車NISSAN品牌於9月推出NISSAN KICKS哈騷版上市，帶動整體KICKS掛牌數達1146台，月增42.5%，也帶動NISSAN整體品牌9月總銷售達2334台，月增39.3%。

裕隆日產國產小型休旅車NISSAN KICKS特仕車「哈騷版」於9月2日全新上市，推出限量300台，一個月內熱銷完售。裕隆日產汽車宣布，再追加KICKS哈騷版限量350台，超值舊換新價74.9萬元起，本月入主NISSAN KICKS哈騷版，還可搭配「NISSAN振興超狂8倍送」超值購車優惠，自10月1日起至10月29日止，購車享「5千振興8倍送」高額配件金等優惠。