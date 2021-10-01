受惠於全球對晶片和電腦強勁的需求，南韓9月出口連續第11個月實現增長，但由於秋收節連續假日使今年9月較去年同期減少兩個工作日，導致出口增長放緩。

南韓在今年9月有21個工作日，而2020年同期為23日。

南韓9月出口年增16.7%，略高於分析師預估的年增16.3%，但較8月的年增35%大幅放緩。

官方數據亦顯示，9月南韓進口年增31%，低於8月的年增44%。

9月貿易順差為42億美元。

分析師表示，受到比較基期的影響，以及中國電力需求急升可能使全球物流問題更為惡化，南韓第四季出口增長可能進一步放緩。

在主要出口市場方面，南韓對最大貿易夥伴中國的出口年增17.3%，對美國和歐盟的出口分別成長14.5%和15.6%，對日本出口成長17.2%。

在主要出口產品方面，9月南韓半導體出口年增28.4%，電腦和石化產品的出口分別成長49.4%和78.7%。