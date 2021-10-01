一名男子7年前酒店結識一名酒店女，開始瞞著妻子與酒女暗通款曲。正宮原來被瞞在鼓裡，事後小三卻在正宮臉書上PO文嗆「妳下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸，也是聽說的啦，吹啦吧還看電視，難怪會軟」，正宮暴怒下，為結束這段孽緣，親自帶著丈夫還清向小三借的40萬債務，未料正宮一怒又猛K小三，小三事後怒告正宮索賠50餘萬，最後法官判賠3萬餘元，仍可上訴。

根據判決書記載，正宮控訴，王姓女子明知老公還有婚姻狀況，卻從102 年起就與她的老公有不正常之男女交往，小三不但在104 年間，在自己IG帳號發布與老公同遊澳門之照片，還從106 年8 月16日起，以化名到她臉書上辱罵「下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸，也是聽說的啦，吹啦吧還看電視，難怪會軟」， 屢次挑釁她身為配偶地位。

此外，正宮也說，丈夫事後對她說出小三的真實姓名，並帶領她前往小三住處，代替丈夫清償對小三40萬元的借款後，獲小三當場寫切結書，承諾不再介入她的家庭。

原本正宮事後認為小三會收手。卻又於108 年10月21日晚間，又帶著丈夫前往某影城，兩人還摟抱同遊並在路上接吻，迄今兩人仍在一起，小三所為已經侵害她的配偶權，讓她精神上相當痛苦，因此向小三求償精神慰撫金新台幣200 萬元。最後法官判小三應賠30萬元定讞。

不過，小三反控，正宮帶著丈夫找她還錢時，因一時氣憤，抓著她的頭髮開始痛毆她的臉部，打完還拿手機猛拍「內心無比惡毒」，而自己因為臉部受傷，「對愛美女生而言，內心之苦痛實非筆墨所能形容」。

法官根據小三提出的就醫證明與驗傷單，認定正宮有傷害過小三，因此依損害程度，判王女應賠3萬餘元，可上訴。