流感疫苗今天開打，國內首次針對新冠疫苗與流感疫苗認知調查發現，民眾明顯「輕流感重新冠」；但國內外研究皆證實，接種流感疫苗可減少24％新冠肺炎感染率，也能降低重症及住院率。台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰建議，民眾在等待新冠疫苗第2劑的空檔，不妨先安排接種流感疫苗，以提升自我保護力。

台灣家庭醫學醫學會最新調查顯示，無論是新冠疫苗或流感疫苗，民眾選擇疫苗的第一考量皆為保護力（87.1％），其次是安全性（76.6％）。黃信彰指出，9成以上受訪者知道新冠肺炎疫苗有分AZ、莫德納等，製造方式和效力也不同，其實流感疫苗亦是如此。

他進一步說明，我國今年採購公費流感疫苗共632.8萬劑，包括國光（368.8萬劑）、賽諾菲（175萬劑）及東洋（89萬劑），其中國光及賽諾菲是以傳統雞蛋胚胎培養方式製成，東洋則是細胞培養方式製造；由於細胞培養疫苗的病毒變異性較低，保護力比雞蛋培養疫苗增加10％。

同項調查顯示，有3成民眾不知道流感疫苗對新冠疫情的幫助。根據多項國際研究，流感疫苗可減少24％新冠肺炎感染機率，也可降低重症及住院風險；黃信彰引述美國密西根研究，新冠疫情期間共2.7萬人接受PCR篩檢，1年內曾接種流感疫苗的民眾，比沒打疫苗者染疫比例少了24％。

黃信彰指出，新冠疫苗全民搶打，代表大家都瞭解到疫苗的重要性；相較之下，流感疫苗只要打1劑，也不用上1922平台預約，相對容易取得；由於目前疾管署建議兩種疫苗接種應相隔至少7天，他建議民眾在等待新冠疫苗第2劑的空檔，不妨先安排接種流感疫苗，以提升自我保護力。

流感疫苗今天開打，包括幼兒、長者、高風險慢性病患等族群，皆為本階段施打對象；而第二階段將於11月15日起開放50至64歲成人接種。至於未被納入公費接種對象的19至64歲族群，黃信彰也建議，可選擇自己喜歡的疫苗，完成自費接種。