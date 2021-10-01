南投草屯學生套房暗夜惡火 香港僑生慘成焦屍 12:572021/10/01 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 草屯鎮學生套房清晨惡火，香港僑生命喪火窟。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 草屯鎮學生套房清晨惡火，香港僑生命喪火窟。（民眾提供／廖志晃南投傳真） 草屯鎮富寮里中正路一處透天民宅，1日清晨5點發生火災，草屯消防分隊前往灌救，快速控制火勢，但在3樓發現李姓香港僑生，已經沒有生命跡象；起火原因待消防局調查釐清，警方鑑識人員也進行蒐證。 據了解，發生火災的民宅是出租學生套房，27歲的李姓僑生就讀科技大學，不幸魂斷異鄉，校方與警方已聯絡家屬處理善後事宜。 至於起火原因，尚待消防局火災調查科進一步鑑定釐清；警方也請房東及房客製作筆錄，追查發生火災的來龍去脈。 台中透天厝惡火多人受困 9人送醫1人無生命徵象 高雄鳥松透天厝中秋前惡火 大伯勇救9歲姪女不治 #草屯鎮 #學生套房 #香港僑生 #發生火災 #惡火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中梧棲長興宮重建完成 今安座大典 19:532021/09/30 寶島 台中公寓惡火1死8傷 民眾狂呼奔逃疑電線走火釀禍 09:382021/10/01 社會 縣長徐耀昌與公路總局長 視察苗栗聯大路及龍鳳漁港聯外道路工程 16:002021/09/24 生活 竊價值上萬抽水馬達千元賤賣 南彰化大盜栽了 16:532021/09/24 社會 苗栗聯大路、龍鳳漁港聯外道 工程超前 04:102021/09/25 地方新聞 宜蘭蘇澳民宅傳火警 母女一度受困3樓 16:202021/09/23 社會 今年第3起！草屯清潔隊垃圾場深夜竄火舌 烈焰狂燃畫面曝 15:342021/09/26 社會 憶921大地震 賴清德：防災救難永遠不夠完善 要盡力去做 19:202021/09/21 政治 台中太平資源回收場暗夜惡火 濃煙高竄恐怖烈焰畫面曝 14:112021/09/19 社會 宜蘭今夏新熱點！讓你永遠玩不膩 兩天一夜行程滿檔 10:252021/09/26 生活 陸外交部發布「美國支持反中亂港勢力事實清單」 10:402021/09/24 兩岸 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 蔡正元逆轉輸 批彭文正夫妻赴美產子詐健保 賠20萬及臉書道歉 - 社會 81歲阿公逛賣場搞丟20年「老朋友」 暖警助團圓 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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