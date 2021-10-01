草屯鎮學生套房清晨惡火，香港僑生命喪火窟。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮富寮里中正路一處透天民宅，1日清晨5點發生火災，草屯消防分隊前往灌救，快速控制火勢，但在3樓發現李姓香港僑生，已經沒有生命跡象；起火原因待消防局調查釐清，警方鑑識人員也進行蒐證。

據了解，發生火災的民宅是出租學生套房，27歲的李姓僑生就讀科技大學，不幸魂斷異鄉，校方與警方已聯絡家屬處理善後事宜。

至於起火原因，尚待消防局火災調查科進一步鑑定釐清；警方也請房東及房客製作筆錄，追查發生火災的來龍去脈。